Einblicke in das bäuerliche Leben durch die Jahrhunderte an der unteren Aisch bietet der Verein Karpfenland Aischgrund am Sonntag, 24. Juni, bei einem Spaziergang rund um Lauf und Weppersdorf . Treffpunkt für die etwa 90-minütige Tour ist um 15 Uhr vor der Kirche St. Anna in Weppersdorf. red