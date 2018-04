Einblicke für junge Tüftler

Der Motorsport bietet dem Herzogenauracher Automobilzulieferer

Schaeffler die Möglichkeit, neue Technologien direkt auf die Rennstrecke zu bringen, und stellt dabei hohe Ansprüche an das Können aller Beteiligten. Auch die Nachwuchstüftler der Formula Student werden jedes Jahr zu neuen Höchstleistungen angespornt. Im sportlichen Konstruktionswettbewerb müssen sie mit technischem Know-how, Teamgeist und Leidenschaft den Sieg holen. Bereits seit 2006 unterstützt Schaeffler Studententeams mit Wissen und Produkten. Seit 2014 findet in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach die jährlich ausgetragene Motorsport Academy statt.

Netzwerken, querdenken, Tipps abholen - auch dieses Jahr begeisterten Schaeffler-Ingenieure und Motorsportgrößen Studenten während der Motorsport Academy, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Zwei Tage lang tauschen sich Schaeffler-Mitarbeiter und Nachwuchstalente aus den gesponserten Teams zu Themen wie Driverless Vehicles, Projektmanagement, Engineering und Elektromobilität aus. In diesem Jahr nahmen insgesamt 14 Teams, bestehend aus insgesamt 62 Studenten aus Deutschland und der Schweiz, teil.

Matthias Zink, Vorstand Automotive bei Schaeffler, betonte, während er den Studenten einen Ausblick in die Zukunft der Elektromobilität gab, wie wichtig das Engagement in der Formula Student für Schaeffler ist: "Gerade in diesem Jahr befindet sich unter den Teilnehmern der Motorsport Academy eine Vielzahl an Teams, die sich auf elektrische Antriebe spezialisiert haben. Die Mischung aus jungen Menschen, die ihre Leidenschaft für den Rennsport und technische Innovationen teilen, macht die Formula Student zu einer wichtigen Aktivität für Schaeffler und die Motorsport Academy zur idealen Schnittstelle zwischen Hochschule und Industrie."

Auch Schaeffler-Markenbotschafter Mike Rockenfeller, DTM-Champion von 2013, sowie Daniel Abt, Audi Sport Abt Schaeffler Pilot, standen dem motorsportbegeisterten Publikum Rede und Antwort: "Es ist großartig zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Spaß die Studenten am Wettbewerb teilnehmen. Die Motorsport Academy ist für uns Motorsportfahrer immer eine gute Gelegenheit, uns mit den Nachwachstalenten auszutauschen und über die gemeinsame Leidenschaft, den Motorsport, zu reden." red