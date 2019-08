Die Umweltstation Weismain bietet am Samstag, 17. August, eine Führung mit Kerstin Schmidt am Schaubienenstand mit Blick ins Bienenvolk und Honigverkostung an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bienenstand in Banz, oberhalb des Parkplatzes von Kloster Banz. Die Führung ist kostenlos und für Familien mit Kindern geeignet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red