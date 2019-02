Einblick in Pflegeberuf

Der Pflegeberuf steht momentan mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Das Helios Bildungszentrum am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen stellt deshalb regelmäßig seine Pflegeausbildung auf verschiedenen Berufsinformationsveranstaltungen vor.

Am Donnerstag, 14. Februar, wird eine Lehrkraft den Pflegeberuf an der staatlichen Realschule Bad Kissingen vorstellen. So können Schülerinnen und Schüler alles rund um diese Tätigkeit erfahren. "Für uns ist es wichtig, den Schülern den anspruchsvollen aber interessanten Pflegeberuf näher zu bringen. Deshalb nehmen wir jede Gelegenheit wahr, um die Pflegerinnen und Pfleger von Morgen zu begeistern", so Erhard Bieber, Schulleiter des Helios Bildungszentrums. Vor Ort werden Fragen rund um den Arbeitsalltag, die Ausbildung oder die Aufgaben des Pflegepersonals beantwortet. Natürlich gibt es aber auch Informationsmaterial.

Eine weitere Gelegenheit mehr über die Pflegeausbildung im Helios Bildungszentrum Bad Kissingen zu erfahren, bekommen die Schüler der Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg am 14. März. Dann ist eine Lehrkraft des Bildungszentrums vor Ort. Infos im Internet: www.helios-gesundheit.de/kliniken/bad-kissingen/unser-haus/karriere/ausbildung/ red