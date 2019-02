Einblick in jüdische Kultur

Das Puppentheater "bubales" gastiert am Freitag, 8. März, ab 17.30 Uhr im "Lui 20", Raum für interkulturelle Begegnung, Luitpoldstraße 20, und führt das Stück "Isaak und der Elefant Abul Abbas" auf. Der Eintritt ist frei.

Die Handlung basiert auf einer wahren Geschichte aus dem Mittelalter: Der jüdische Händler Isaak soll ein Geschenk des Kalifen Harun ar-Raschid an Karl den Großen von Bagdad nach Aachen bringen. Das Geschenk ist ein weißer Elefant namens Abul Abbas. Die Reise dauert zwei Jahre. Isaak und der Elefant müssen Abenteuer bestehen und entdecken ihre kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

In Arabisch und Deutsch

Mit dem Stück von Shlomit Tulgan will das internationale Ensemble auf unterhaltsame und unbeschwerte Weise einen Einblick in die jüdische Kultur vermitteln. Das Stück richtet sich an ein multikulturelles Publikum, insbesondere aber auch an arabische und geflüchtete Familien. Aus diesem Grund findet die Aufführung in zwei Sprachen statt: auf Arabisch und auf Deutsch. Und sie wurde so konzipiert, dass sie auch Erwachsene ohne Kinder anspricht.

Das Besondere an dem Projekt ist die Kooperation zwischen syrischen und jüdischen Künstlern. Die Herstellung des 90-minütigen Stücks wurde von der Szloma-Albam-Stiftung gefördert. Nur so war es möglich, ein Puppentheaterstück mit einem hohen pädagogischen und künstlerischen Anspruch umzusetzen. Dazu gehörten vor allem komplizierte technische Konstruktionen im Bühnenbereich sowie an der Figur des Elefanten. Außerdem arbeiteten drei Sprachpädagogen an der arabischen Übersetzung und der deutschen Aussprache der arabischen Künstler. red