Einblick in die Kultur der Azteken

Der 500. Jahrestag der Eroberung des Golfes von Mexiko durch den Spanier Hernán Cortés ist der Anlass für die große Landesausstellung in Stuttgart, die einen faszinierenden Einblick gibt in die Kultur der Azteken. Dabei werden etwa 250 hochkarätige Leihgaben aus aller Welt zu sehen sein. Am Nachmittag steht der Besuch der Sonderausstellung "Giovanni Battista Tiepolo. Der Triumph der Phantasie" in der Staatsgalerie auf dem Programm. Diese VHS-Tagesfahrt findet am Samstag, 19. Oktober, statt und wird begleitet von Sigrid Radunz-Fichtner, Lichtenfels. red