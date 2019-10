Einblick in Berufe

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum in der Ohmstraße 12 - 16 bietet im Rahmen in dieser Woche vielfältige Aktionen rund um die Mint-Berufe an und öffnet seine Türen am Mittwoch, 16. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit. Die Besucher erwartet zum einen ein Einblick in das Berufsspektrum der Fachbereiche Elektro- und Metalltechnik und zum anderen in Projekte der Fachschule für Mechatroniktechnik. Vor allem Jugendliche können sich somit einen Überblick über die vielfältigen Angebote in der beruflichen Bildung verschaffen und sich über die Potenziale von technischen Berufen und Berufsfeldern informieren. red