Einblick in "Augen-Blicke"

Ob bei der Kunstmesse "ARTkronach", in der Weihnachtszeit in der Kronacher Synagoge oder dem Mitwitzer Künstler-Markt, Malerei von Gabriele June Michel ist seit vielen Jahren immer präsent.

Nun zeigt Ingo Cesaro, verantwortlich für die Konzeption der Galerie EINblicke, im Servicezentrum des Finanzamtes Kronach Malerei der Malerin Gabriele June Michel aus Küps. Malerei unter dem Titel "Augen - Blicke".

Vor zwei Jahren hat sie mutig ihren Job aufgegeben, um sich ganz der Malerei zu verschreiben. Natürlich ist es hier sehr schwer, Bilder zu verkaufen, aber manchmal gelingt es. Und über die sozialen Netzwerke facebook und Instagram ist ihre Malerei in der ganzen Welt verstreut. Ob in den USA, Großbritanien oder Kanada fand sie bereits Liebhaber ihrer Malerei und Käufer.

Über die Schwarzweiß-Zeichnung in der Schule hinaus beschäftigte sich Gabriele June Michel anschließend mit Landschaftsmalerei in Öl. Futuristisch.

Sie hat schon immer gerne gezeichnet, wurde vom Kunstlehrer Hans G. Schellenberger, einem Meister seines Faches, gefördert.

Heute komponiert Gabriele June Michel malerisch eine Hauptfigur zusammen mit einer Katze, einem Vogel, einem Hasen oder Fisch usw. Collageartige Versatzstücke.

Und Augen-Blicke: Frauen. Immer wieder magische Frauen als Hauptfiguren, obwohl anderes im Bildmittelpunkt zu finden ist. Momentaufnahmen, deshalb auch nur Fragmente von verschiedenen Persönlichkeiten. Sie mag das Unvollkommene, sagt sie, aber wer ihre Malerei betrachtet, wird es vergeblich suchen, nicht herausfinden, kann anderer Meinung sein, wird ihre Arbeiten als perfekt bezeichnen.

Eröffnung am 3. Juli

Einen kleinen Ausschnitt aus Gabriele June Michels Schaffen zeigt die Ausstellung "Augen - Blicke" in der Galerie EINblicke im Servicezentrum des Finanzamtes Kronach, Melchior-Otto-Platz 10 in Kronach, die am Mittwoch, den 3. Juli, um 18 Uhr im Beisein der Malerin eröffnet wird. Alle Kunstfreunde sind herzlich willkommen. red