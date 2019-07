Einberger erfolgreich

Bei den bayerischen Meisterschaften der Sportschützen in München Hochbrück gewannen Schützen der SG Einberg acht Medaillen (3/3/2). Henri Herppig siegte in der Disziplin KK 100m Federbock ebenso wie Werner Klempf in der Disziplin KK 100m ohne Hilfsmittel. Den dritten Titel holte Birgit Engel in der Disziplin KK 100m Auflage nach Einberg.

Engel gewann außerdem Silber in der Disziplin KK 50m Auflage. Auch Werner Klempf wurde Zweiter in der Disziplin Zimmerstutzen ohne Hilfsmittel. Bronze erreichte Bernd Roßbach in der Disziplin KK 50m Auflage. Außerdem sicherten sich die Einberger zwei Mannschaftsmedaillen in den Disziplinen KK 100m Auflage (2. Platz) und KK 50m Auflage (3. Platz) jeweils mit den Schützen Bernd Roßbach, Birgit Engel und Harry Prell.

In der Disziplin Luftgewehr Auflage ging die Mannschaft als amtierender Deutscher Vizemeister und somit als Favorit an den Start. Allerdings blieben die Einberger in diesem Wettbewerb hinter ihren Möglichkeiten und wurden Neunter von 59 Mannschaften. her