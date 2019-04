Ein Zuschuss für die Zubzas

Das Weisendorfer Zubza-Hilfsprojekt erhält eine Förderung von der Kinderhilfsorganisation "Children for a better World". Wie Zubza-Sprecher Ernst Klimek erklärte, sei das einzigartig in Nordbayern. Seit zwölf Jahren kümmern sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Weisendorf erfolgreich um die Menschen im indischen Nagaland, einer "vergessenen Bergregion". Viele Kinder warteten vor zwölf Jahren vergeblich auf Hilfe und Unterstützung.

Die Arbeit der Jugendlichen der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef und insbesondere der Zubzalauf wurde jetzt mit dem 679 Euro dotierten Zertifikat von "Children for a better World" für ein besonders hohes Engagement und außergewöhnlichen Einsatz ausgezeichnet.

Das Projekt "Laufen, Spenden und damit Gutes tun für die Kinder in der vergessenen Bergregion des Nagalands" und der "Lauf für Zubza" in Weisendorf am 24. Mai waren für das Weisendorfer Team Anlass, den Förderantrag zu stellen. Mit den Startgeldern und Einnahmen will der Sachausschuss der Pfarrei St. Josef die Zubzas unterstützen, damit Projekte wie Schulhauserweiterungen, Ausbildung, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen, medizinische Hilfe, Starthilfe für Kleingewerbe und Schlafdecken ermöglicht werden.

Lob für die Jugendlichen

Dies überzeugte die Jury besonders. Anerkennung und Gefallen fanden aber auch die Planung und Organisation des Zubza-Laufes durch die Jugendlichen der Pfarrgemeinde. Nachdem "Hand in Hand fürs Nagaland" ausnahmslos ehrenamtlich tätig ist und auch keine Spendengelder für die Durchführung zur Verfügung stehen, freute sich das Jugendteam besonders über die Übernahme der Vorbereitungs- und Organisationskosten durch die Aktion "Jugend hilft" von "Children for a better World". red