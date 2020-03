"Ein zukunftsweisendes Projekt"

Im Nachgang zum Leserbrief "Muss es denn ein Begegnungszentrum sein?" von Raimund Schramm (BR vom 5. März) hat sich Oswald Purucker "als dienstältester Gemeinderat" zu Wort gemeldet. Er schreibt:

"Raimund Schramm müsste sich als ehemaliger stellvertretender Vorsitzender noch gut daran erinnern können, dass es der Musikverein war, der immer wieder in Marktleugast einen geeigneten Übungsraum für seine Blaskapelle suchte. Über Jahre hinweg nutzten man den Saal im Martinsheim. Parkplatzprobleme führten zum Wechsel ins Schützenhaus. Ich denke, im neuen Begegnungszentrums könnte auch der Musikverein eine neue Heimat finden.

Seit ich 1990 in den Gemeinderat gekommen bin, haben wir über einen geeigneten Raum für die kommunale Jugendarbeit nachgedacht. Einziger Lichtblick war damals die alte Mühle in Marienweiher. Niemanden zog es wirklich dahin. Mit jedem neuen Gemeinderat wurden neue Quartiere besichtigt, ohne Erfolg. Nun schafft es unser Gemeinderat mit seinem rührigen Bürgermeister Franz Uome an der Spitze, ein zukunftweisendes Projekt auf den Weg zu bringen, das gleiche mehrere Fliegen mit einer gelungenen Baumaßnahme schlägt.

Wir schaffen Raum für große und kleine Gruppen. Wir ermöglichen jungen und älteren Gemeindemitgliedern, sich in hellen und freundlichen Räumen zu treffen. Wir haben dann auch endlich wieder ein Vereinszimmer ... Wir fördern die Bildung, indem wir die Bücherei mit neuen Medien ins Zentrum der Gemeinde holen. Wir schaffen weiter dringend notwendige Parkplätze in der Ortsmitte.

Schön, dass Raimund Schramm zumindest die Arztpraxis für sinnvoll hält. Leider habe ich noch nichts davon gehört, dass man in eine Arztpraxis eine öffentliche Toilette einbaut.

Wie sinnvoll es ist, eine behindertengerechte Toilette im Erdgeschoss einzurichten, wenn im Obergeschoss die Veranstaltungen stattfinden und kein Aufzug vorhanden ist, kennt Raimund Schramm schon vom Martinsheim. Behinderte werden sich sicher schnell mit dem Aufzug im Begegnungszentrum auskennen. Da im Martinsheim der behindertengerechte Zugang zum Saal fehlt, kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Seniorennachmittage im neuen Zentrum von Gehbehinderten gerne angenommen werden.

Dass Wohnungsbau entstehen kann, wenn sich ein Ortsbild freundlich präsentiert, beweist die aktuelle Bautätigkeit. Mit der Fertigstellung des neuen Begegnungszentrums runden wir nun alles ab. Im Übrigen hätte sich der Schreiber viel Zeit erspart, wenn er die letzte Gemeinderatssitzung besucht hätte. Nicht nur er, sondern auch die einzelnen Räte machen sich Gedanken. Unsere Gemeinde hätte sich sonst nicht so schnell zu ihrem Vorteil entwickelt, wenn dies nicht so wäre." red