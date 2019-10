Ein "Zuhause" für die jungen "Alten Herren" ab 30

Die sogenannten AHs, die "Alte-Herren"-Abteilung des TSV Ebenhausen, die sich ursprünglich hauptsächlich zum Freizeitkicken, Bergwandern, Skifahren oder Kegeln nach ihrer aktiven Zeit als Fußballer treffen wollten, gibt es im Verein schon ewig. Genauer gesagt seit über 40 Jahren. Und da die Mitglieder zusammen mit ihrer Abteilung gealtert sind, wird schon länger aus Altersgründen kein Fußball mehr gespielt. Anderen sportlichen Freizeitaktivitäten wie Wandern und Radfahren gehen die Senioren noch immer nach, doch inzwischen stehen mehr und mehr gesellige Unternehmungen wie Städtetouren, Theaterbesuche, Weinproben oder Ähnliches im Vordergrund.

Idee von Sebastian Dees

Aber es gibt natürlich auch jüngere Semester im Verein, die vom Alter und den Interessen her nicht so ganz in die AH-Abteilung passen. Teilweise spielen sie nicht mehr bei den aktiven Herrenmannschaften oder haben überhaupt noch nie Fußball gespielt, suchen aber dennoch ein geeignetes Betätigungsfeld im Sportverein.

Und genau das ist das Ziel und die Idee von Sebastian Dees, dem Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit beim TSV Ebenhausen: Er will jungen Männern ab etwa 30 Jahren, Singles und jungen Familienvätern, Zugezogenen und Einheimischen ein "Zuhause", eine Plattform anbieten, wo sie sich zwanglos treffen können.

Gemeinschaft pflegen

Egal ob zum Quatschen, Kartenspielen, Fußballschauen oder einfach nur, um ein Bier miteinander zu trinken. Er wünscht sich, dass dort ein wenig Gemeinschaft gepflegt wird und man entspannt über alles Mögliche reden kann.

Mit Spannung sieht Dees dem entgegen, was sich daraus entwickeln könnte: "Vielleicht macht man zusammen Männerausflüge, plant Unternehmungen für die Familie oder irgendwas Sportliches, ganz egal!"

Mittwoch geht's los

Er lädt deswegen alle Männer ab 30 Jahren am Mittwoch, den 16. Oktober um 20 Uhr ins Sportheim des TSV Ebenhausen zu einem AH-2.0-Treffen ein. Die Zusammenkunft wird im Nebenzimmer stattfinden und jeder, der Interesse hat, ist willkommen, egal ob Vereinsmitglied oder nicht. kme