Ein Zeuge notierte das Kennzeichen

Einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro verursachte ein Unfallflüchtiger am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an einem in der Zaugendorfer Straße geparkten Audi A6 Avant. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Von einem aufmerksamen Zeugen konnte der Vorfall beobachtet und das Kennzeichen notiert werden. Die Unfallermittlungen dauern an. Um weitere Hinweise zu dem Unfallflüchtigen bittet die Polizei-Inspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310. pol