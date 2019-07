Ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt

Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Fest auf dem Kirchplatz beging der katholische Männerverein St. Michael sein 100-jähriges Bestehen. Dazu begrüßte der Vorsitzende Peter Baier den Diözesanmännerseelsorger aus Bamberg, Diakon Michael Schofer. Dieser schilderte in seiner Predigt in der Stadtpfarrkirche das Schicksal unzähliger Christen, die in vielen Ländern quer über den Globus verteilt wegen ihres Glaubens verfolgt, benachteiligt und getötet würden. Zugleich sei der Glaube in diesen Regionen der Welt am lebendigsten. Schofer bat daher um die entschiedene Zeugenschaft "der Arbeiter im Weinberg des Herrn" in einem Land, in dem es nicht lebensbedrohlich ist, sich als Christ zu outen.

Dekan Kilian Kemmer ging in seinem Grußwort auf das Gründungsjahr 1919 ein. Nach der Tragödie des Ersten Weltkrieges, in dessen Verlauf an die 100 junge Höchstadter Männer gefallen sind, gründete man in der St.-Georgs-Pfarrei einen Verein, der zum einen das Trauma des Verlustes aufarbeitete - unter anderem auch mit dem Aufbau und der Gestaltung des Heldenfriedhofes. Zum anderen wollten gerade Männer ein Zeichen setzen, dass die Religion Krieg und Gewalt verbiete. Ganz bewusst stellte man den Verein unter das Patronat des Erzengels Michael, der nach biblischer Überlieferung das Böse bekämpft und besiegt hat.

Es geht um Christus

Einen herben Rückschlag erhielt der Verein, als er in der Nazizeit im Zuge der Gleichschaltung verboten wurde. Doch bald nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges formierte sich der Männerverein wieder neu und wirkt seither inmitten der Pfarrgemeinde als "lebendige und tragende Säule". Wie Kemmer ausführte, geht es dem Verein nicht um einen Separatismus inmitten der Pfarrgemeinde nach dem Motto: "Wir sind etwas Besonderes." Vielmehr unterstütze der Verein die ganz alltäglichen Erfordernisse einer modernen und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichteten Pfarrei. "Im Männerverein herrscht der Grundsatz: Ich engagiere mich nicht, weil ein anderer es tut oder nicht tut, wegen einer Familie oder einem Pfarrer, sondern weil es um Christus und seine Kirche geht", so Kilian Kemmer. Bürgermeister Gerald Brehm (JL) erinnerte als Mitglied des Vereins an das gesellschaftliche Engagement und die Präsenz des Vereins im öffentlichen Leben. Früher waren praktisch alle Stadträte Mitglieder des Vereins, so Brehm. Brehm dankte dem aktuellen Vorstand, aber auch den ehemaligen Vorständen, von denen er besonders Altlandrat Franz Krug hervorhob.

Ein besonderer Dank des Stadtoberhauptes ging an den ehemaligen Vorsitzenden Georg Söhnlein, der nunmehr seinen Lebensabend in einem Pflegeheim in Heiligenstadt verbringt. Georg Söhnlein hat durch seine Heimatforschung und seine historischen Buchveröffentlichungen nicht nur dem Männerverein alle Ehre gemacht, dem er 25 Jahre lang vorstand, sondern auch der gesamten Region, sagte Brehm. Mit den Ehrungen zweier Mitglieder im Jubeljahr endete der Festakt, an den sich auf dem Kirchplatz ein langes Fest in angenehmen, sommerlichen Temperaturen anschloss. red