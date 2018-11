Ein Zeichen der Ökumene

Die evangelische Kirchengemeinde und die katholische Filialkirche in Muggendorf setzten am Buß- und Bettag mit einem gemeinsamen Lichterfest ein sichtbares Zeichen der Ökumene.

Ein Lichterzug von der katholischen Kirche Auferstehung Christi am Rotdornweg über die evangelische St.-Laurentius-Kirche endete am Luther-Bäumchen neben der Volksschule in der Bayreuther Straße. In den beiden Kirchen hielten Dekan Günther Werner und Pater Flavian Michali Andachten im Rollentausch.

"Am Buß- und Bettag feiern wir die Ernsthaftigkeit des Glaubens, wobei wir daran erinnert werden, über unser Leben nachzudenken", richtete sich Dekan Günther Werner an die Gläubigen. Für Pater Flavian verdeutlicht der Buß- und Bettag, "dass wir nicht vollkommen sind. Mit dem Licht des Glaubens können wir jedoch die Dunkelheit in der Welt vertreiben". Die Veranstaltung wurde vom Posaunenchor musikalisch begleitet. hl