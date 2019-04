Ein zauberhafter Abend

Eltmann — Einen ausgesprochen vergnüglichen Abend erlebten alle, die sich am Samstag vom Eltmanner Obst- und Gartenbauverein (OGV) und der Stadt Eltmann in die Stadthalle locken ließen. Dort gab es beim "Bunten Abend" Musik, Tanz, Zauberei, Bauchrednerei und Comedy. Und am Ende zogen alle mit ihren Preisen aus der Blumentombola heimwärts.

Der "Bunte Abend" ersetzte vor einigen Jahren in Eltmann die traditionelle Blumenschmuckprämierung und soll ein Dankeschön sein an alle, die durch die Pflege ihrer Vorgärten oder auch kleiner Grünanlagen vor ihren Häusern das Erscheinungsbild der Stadt mitprägen.

Vorsitzender Manfred Krönert freute sich über den regen Besuch und dankte allen, die den "Bunten Abend" ermöglichten und die Aktivitäten des Obst- und Gartenbauvereins das ganze Jahr über unterstützen. Gerade in der Woche vor Palmsonntag stand das Binden des Osterbrunnens an.

Besonders betonte Krönert das gute Miteinander von Stadt und Verein. Gepflegte Hausgärten und Fassadenschmuck, das stehe für Lebensfreude, Erdverbundenheit und Gemeinschaftssinn. "Ein Garten, das bedeutet manchmal auch Schinderei, aber es lohnt sich, denn ein Garten ist das beste Anti-Stress- und Selbstverwirklichungsprogramm", erklärte der OGV-Vorsitzende.

Viele Aktivitäten

Viel mehr als Blumenschmuck, das bescheinigte Bürgermeister Michael Ziegler den Aktivitäten des Obst- und Gartenbauvereins. Hier werde Naturverbundenheit vermittelt, wichtiges Wissen über Obst- und Gartenbau, über natürliche Zusammenhänge und Artenvielfalt erhalten und weitergegeben. Demonstrationen zum Thema Klimaschutz seien wichtig, um die Allgemeinheit wachzurütteln, "aber man muss sich auch mal die Hände dreckig machen, nur so gelingt Veränderung", zeigte sich Ziegler überzeugt.

Den Auftakt des bunten Programms auf der Bühne machte dann die Kindergarde des Faschingskomitees Eltmann, die "Butterfly Dancers", die in ihren frühlingsbunten T-Shirts ganz frühlingshaft über die Bühne flogen. Für die musikalische Unterhaltung zwischen den Auftritten sorgte das auf ein Quartett erweiterte "Duo La Vita", nachdem die angekündigten "Albertos" wegen Krankheit absagen mussten.

Zauberhafte Auftritte

Zwei im wahrsten Sinne zauberhafte Auftritte lieferte Marcus Geuß aus Coburg ab. Als "Marcelini" mit seinem "Hund" Oskar bot er eine Zauber- und Bauchredner-Show, für die er bereits hochkarätig ausgezeichnet wurde. Mit ein paar witzigen Begebenheiten von seinen Engagements auf Kreuzfahrtschiffen und ein paar Anspielungen auf die Rivalitäten zwischen Eltmann und Ebelsbach hatte er direkt das Eis gebrochen.

Mehrere Assistenten holte sich der Coburger Zauberer auf die Bühne. So bekam OGV-Vorsitzender Manfred Krönert einen Crashkurs in Zauberei sowie Bürgermeister Michael Ziegler und Sabine Pflaum durften als Bauchrednerpuppen herhalten. Beide spielten so gut mit, dass das Publikum im Saal tosenden Applaus spendete.