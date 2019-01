Ein Zähler für Gipsys

Wie erwartet kam es zu einem offen Schlagabtausch im Spiel der Darts-Verbandsliga zwischen den Damen des DC Gipsy Ebern und den Brucker Killerbomben. Die Ebernerinnen konnten nur mit drei Spielerinnen antreten. Die auch vor Spielbeginn punktgleichen Teams trennten sich 3:3.

Bianca Dreßel behauptete sich 3:0, während Kristina Schneider fünf Legs benötigte, um einen weiteren Punkt auf das Eberner Konto zu bringen. Kristin Körner unterlag mit 1:3, so wie Kristina Schneider in ihrem zweiten Match. Beim Stand von 2:2 nach den Einzeln schenkten sich die Teams nichts. Dreßel/Körner mussten sich in einem engen Match mit 2:3 geschlagen geben. Ein starke Vorstellung boten Schneider/Dreßel, die den Kellerbomben beim 3:0-Sieg keine Chance ließen und damit einen Punkt retteten. Zum Spitzenreiter Phoe-Nixen hat sich damit der Rückstand auf vier Punkte vergrößert. di