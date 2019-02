"Ein Wunder, das Mut macht!"

Es ist ein Film, der Zuversicht gibt. Ein Film, der zeigt, dass es sich zu kämpfen lohnt - auch wenn der Gegner noch so mächtig sein mag. Die Rede ist vom Dokumentarfilm "Das Wunder von Mals", welcher am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in der "Neuen Filmbühne" Lichtenfels zu sehen ist. In seinem bewegenden Werk berichtet Regisseur Alexander Schiebel, wie es einer Handvoll Dorfbewohner im Südtiroler Örtchen Mals gelang, zur ersten Gemeinde Europas ohne Pestizide in der Landwirtschaft zu werden. Die Malser Bürger kämpften dabei jahrelang gegen eine mächtige Lobby aus Obstbauern, Bauernbund, Landesregierung und Konzernen. Der Film wird einmalig in der Neuen Filmbühne Lichtenfels gezeigt. Organisator der Filmvorstellung ist das Aktionsbündnis Artenvielfalt. Im Anschluss an die Vorstellung darf diskutiert werden, inwiefern Mals auch für bayerische Gemeinden als Vorbild dienen kann. red