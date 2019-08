Ein Wochenende rund um Kunst und Natur

Wer in der Natur neue Inspirationen für die Kunst sucht, die Dinge einmal anders betrachten will, dem inneren Ausdruck freien Raum lassen und die Aufmerksamkeit schulen möchte oder sich einfach ungestört Zeit für Kreativität und Kunst nehmen will, kann das am Freitag und Samstag, 20. bis 21. September, in der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) auf Burg Feuerstein verwirklichen. In den beiden Werkstätten für Objekte/Skulpturen und Malerei/Drucktechniken bieten Michaela Schwarzmann und Reiner Schütz den nötigen Raum und das Material für kreative Freiheit, in der die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung steckt. Anmeldung sind bis Freitag, 6. September, erbeten. Weitere Informationen erteilt die KLVHS Feuerstein telefonisch unter 09194/73630 oder über E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red