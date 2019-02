Ein Wochenende lang Tai Chi

Ein Wochenende mit Tai Chi können Interessierte am 9. und 10. März bei der Volkshochschule Maßbach verbringen. Unter der Kursleitung von Annete Klietsch findet jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Pfarrscheune in Maßbach ein Einführungskurs in Tai Chi Chuan im Yang Stil statt. Der Kurs ist altersunabhängig und für Anfänger. Nähere Informationen und Anmeldung über das Internet www.die-vhs.de oder Tel.: 09776/709 09 80. red