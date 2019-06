Ein Wochenende für Väter und ihre Kinder

Väter und ihre Kinder, die Lust haben, in der Natur etwas zu unternehmen und neue Dinge auszuprobieren, sind bei einem Wochenende in der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein genau richtig. Gemeinsam zu neuen Abenteuern aufmachen, luftige Höhen an den Felsen der Fränkischen Schweiz erklimmen und die Natur um den Feuerstein genießen - all das steht auf dem Programm. Die Veranstaltung vom 5. bis 7. Juli ist eine Zusammenarbeit mit dem Familienbund der Katholiken im Erzbistum Bamberg. Anmeldeschluss ist Samstag, 22. Juni. Infos und Kontakt: KLVHS Feuerstein, Telefon 09194/73630, E-Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red