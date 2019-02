Ein Wochenende für Mutter und Kind

Das Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg lädt Mütter mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren unter dem Motto "Spieglein, Spieglein an der Wand, lass uns ein ins Märchenland" am Wochenende 17. bis 19. Mai ins Bildungshaus Kloster Schwarzenberg bei Scheinfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein. An diesem Wochenende können sich Mütter und Kinder aufmachen zu einer märchenhaften Reise, viel Spaß haben und spielerisch den Zugang zur Märchenwelt finden. Bewegung drinnen und in der Natur gehören ebenso zum Programm wie kreativ sein, basteln und singen. Infos gibt es beim Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg, Telefon 0951/20878-26, E-Mail an info@kolpingwerk-bamberg.de. Anmeldeschluss ist am 15. Februar. red