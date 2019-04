Ein Wochenende für Männer auf Feuerstein

Gemeinsam viel Zeit draußen verbringen und mit den natursportlichen Möglichkeiten beschäftigen - das bietet ein Männerwochenende vom 24. bis 26. Mai, unter dem Thema "Begeisterndes erleben - Grenzen überschreiten" in der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Feuerstein Ebermannstadt. Anmeldungen nimmt die KLVHS telefonisch unter 09194/73630 oder per E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de bis Sonntag, 5. Mai, entgegen. Nähere Informationen gibt es unter www.klvhs-feuerstein.de. red