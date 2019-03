Ein Wochenende für 14- bis 18-Jährige

Das Jugendhaus Burg Feuerstein bietet vom 5. bis 7. April das Wochenende "Unter dem Sternendach" für 14- bis 18-Jährige an. Die Teilnehmer werden Gemeinschaft erleben, viel Spaß haben und die Schönheit der Natur und des nächtlichen Sternenhimmels entdecken. Die Teilnehmer werden ihren Speiseplan selbst bestimmen, selbst einkaufen und kochen und im Freien, unter dem Sternendach übernachten. Anmeldeschluss ist Freitag, 29. März. Info unter www.burg-feuerstein.de. Anmeldung unter Tel. 09194/76740 oder per E- Mail an anmeldung@burg-feuerstein.de. red