Ein Wirtschaftsbetrieb mit Leidenschaft

Die Entwicklung beim Arbeiter-Samariter-Bund Coburg geht steil nach oben. Bei der Hauptversammlung des ASB-Regionalverbandes Coburg im Seniorenzentrum "Am Park" auf der Bertelsdorfer Höhe vermeldeten Vorsitzender Hans-Joachim Lieb und Geschäftsführer Thomas Schwesinger Steigerungen beim Umsatz, Betriebsergebnis, bei der Zahl der Mitarbeiter und Mitglieder.

Fast 500 Mitarbeiter

Hans-Joachim Lieb erklärte in seinem Bericht, dass die Gutachten für die Pflegeheime in Coburg und Weismain sowie für die ambulante Pflegestation "die hervorragenden Noten der Vorjahre bestätigt" hätten. Nachdem der ASB Coburg im vergangenen Jahr "die Mitglieder des ASB Obermain zugeordnet bekommen hat, nähern wir uns der 10 000er-Marke". Zusammen mit der Einrichtung in Weismain ist nach den Worten von Lieb die Zahl der Mitarbeiter auf nahezu 500 gestiegen. Etwa 90 Mitarbeiter habe der ASB vor 20 Jahren gezählt. Damals wurde Hans-Joachim Lieb zum Vorsitzenden gewählt. Finanziell stehe der ASB Coburg auf einem soliden Fundament, das hätten auch die regionalen Banken der karitativen Organisation bestätigt und die Kreditwürdigkeit heraufgestuft.

Hans-Joachim Lieb erwähnte weiter die "prächtige Entwicklung beim Betreuungsverein", der in Coburg und Lichtenfels etwa 200 Menschen betreue und Modellcharakter für Bayern habe. Die ambulante Pflege arbeite an der Kapazitätsgrenze. Hier würden täglich fast 500 Pflegekunden von einem engagierten Team versorgt. Auch der Hausnotruf werde bald seinen 1700. Kunden an das lebensrettende System anschließen. Besonders gute laufe die Mittagsbetreuung in der Grundschule Ketschendorf. "60 Kinder werden dort von vier Mitarbeiterinnen versorgt." Die Ketschendorfer Schule belege komplett auch die Angebote während der Oster- und Pfingstferien, "so dass wir auf Werbung verzichten", ergänzte Jugendleiter Johannes Schubert. Der ASB Coburg sei seit nun acht Jahren mit dem Schulsanitätsdienst an den Gymnasien Ernestinum, Alexandrinum, der Staatlichen Realschule CO II sowie der Grundschule in Meeder aktiv. Mit der Jugendfeuerwehr Coburg gebe es eine Zusammenarbeit.

Fachkräftemangel bemerkbar

Nach den Worten von Hans-Joachim Lieb macht sich der Mangel an Fachpflegekräften in der Region bemerkbar. Der ASB steuere mit 17 Ausbildungsplätzen und der Einstellung serbischer Fachkräfte dagegen.

Der ASB Coburg verhandle aktuell mit den Krankenkassen über eine bessere Vergütung von Leistungen, erklärte Thomas Schwesinger. Die angekündigten Steigerungsraten dafür von 1,7 Prozent seien völlig unzureichend, so der ASB-Geschäftsführer in seinem Kassenbericht. Für die Kontrollkommission bescheinigte Jochen Dressel dem Vorstand und der Geschäftsführung eine tadellose Arbeit. Seinem Antrag auf Entlastung entsprach die Versammlung ohne Gegenstimme und Enthaltung. Alle Abteilungen hätten sich verbessert, sagte Dressel. Die Dienstleistungen der Pflege müssten gerecht bezahlt werden, forderte auch er. Der ASB sei ein Wirtschaftsbetrieb, "aber da ist Leidenschaft dabei". Christoph Winter