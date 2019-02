Ein Wildunfall mit erheblichen Folgen

Ein Autofahrer hat verspätet einen Wildunfall, bei dem Sachschaden entstanden ist, der Polizeiinspektion Haßfurt mitgeteilt. Das kann Folgen haben. Was war passiert? Der Mann hatte am Dienstagabend um 20 Uhr in der Augsfelder Straße in Haßfurt aufgrund Wildwechsels mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen müssen und dabei ein Geländer gestreift. Der Stadt Haßfurt ist dadurch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden, da das Geländer verkratzt und eine Metallstrebe verbogen wurde. Am VW Passat wurden die rechte Fahrzeugseite und der Türgriff der Fahrertür zerkratzt. Die Schadenshöhe am Pkw beläuft sich auf rund 3000 Euro.Hierzu ein Hinweis der Polizei: Um eine Anzeige eventuell wegen Unfallflucht zu vermeiden, muss bei derartigen Verkehrsunfällen mit Wild sofort die Polizei verständigt werden und aus Gründen des Tierschutzes auch der zuständige Jagdpächter.