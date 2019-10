Zwischen Oerlenbach und Bad Kissingen kreuzten mehrere Wildschweine am Donnerstagabend vor einem Audi-Fahrer die B 286. Er erfasste zwei der Tiere mit der Fahrzeugfront. Eines der Wildschweine wurde getötet, das andere lief verletzt in den Wald. Am Pkw entstand Schaden von 3000 Euro. Der Jagdpächter wurde informiert. pol