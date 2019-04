Ein Wildschwein beschädigt zwei Pkw

Gleich mit zwei Fahrzeugen ist ein Wildschwein am Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, kollidiert. Ein Mazda-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße B 287 in Fahrtrichtung Nüdlingen. Dabei kreuzte ein Wildschwein von rechts nach links die Fahrbahn und wurde vom Mazda erfasst. Durch die Kollision wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert, so dass es zu einer weiteren Kollision des Tiers mit dem Audi einer Frau kam. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. pol