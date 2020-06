Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MU) Kronach begrüßt die Beschlüsse des Koalitionsausschusses zur Stärkung der Wirtschaft: "Die Große Koalition hat ein ausgewogenes Paket aus schnell wirkenden Nachfrageimpulsen, Überbrückungshilfen für krisengeschädigte Unternehmen und strukturellen Verbesserungen geschnürt. Das wird Deutschland insgesamt wettbewerbsfähiger machen und kommt auch unserer heimischen Wirtschaft zugute. Das Konjunkturpaket ist ein wichtiges und gutes Signal an unsere Unternehmen und Verbraucher", so Winfried Lebok, der Erste Vorsitzende des MU- Kreisverbands Kronach in einer Pressemitteilung.

Die MU Kronach begrüßt insbesondere die steuerlichen Maßnahmen und die Absenkung der Energiekosten. Hier fordert Lebok allerdings weitergehende Schritte: "Es wäre am besten, wenn das Erneuerbare-Energien-Gesetz schnell ausläuft, um wirklich strukturell etwas zu verbessern."

Positiv sei, dass trotz der sich abzeichnenden Defizite in den Sozialversicherungen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nun wüssten, dass die Beiträge nicht steigen werden.

Die MU Kronach begrüßt ferner, dass die MIT-Forderung einer deutlichen Verbesserung bei der steuerlichen Verlustverrechnung umgesetzt wird. "Das bringt unseren Unternehmen schnell Liquidität", so Lebok. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Kronach begrüßt darüber hinaus die Erleichterungen bei Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren, die strukturellen Verbesserungen im Steuerrecht und die geplanten Investitionen in digitale Infrastruktur sowie die Bürokratieerleichterungen.

Lebok mahnt jedoch eine schnelle Umsetzung des Rettungsfonds an: "Der Rettungsfonds hilft gerade den mittelständischen Unternehmen mit großen Umsatzeinbrüchen. Wir müssen bei der Umsetzung auch darauf achten, dass größere Familienunternehmen bis 500 Mitarbeiter und auch mehrere Unternehmen eines Eigentümers vom Rettungsfonds profitieren." red