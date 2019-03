Ein wichtiger Teil von Niederndorf

Eine wichtige Größe in Niederndorf stellt der Josefsverein dar. Beim Rückblick in der Jahreshauptversammlung wurden die zahlreichen Facetten des Vereins deutlich. Außerdem standen Ehrungen an.

Den Gottesdienst zelebrierten Monsignore Wolfgang Witzgall, Stadtpfarrer und Präses Helmut Hetzel und Kaplan Pater Moison Michael. Andreas Kern leitete als Vorsitzender die anschließende Versammlung des 208 Mitglieder zählenden Vereins, davon sind 120 Männer und 88 Frauen. Es gibt einen eigenen Frauenkreis, der von Gisela Bohn, Helga Arold, Ingrid Schuler und Waltraud Bohn geleitet wird.

Die Aktiven nahmen an der Diözesanwallfahrt nach Vierzehnheiligen teil. Die Frauen organisierten das Binden und den Verkauf von Palmsträußchen vor dem Gottesdienst zum Palmsonntag. Alljährlich wird durch den Verein auch der Osterbrunnen auf dem Josefsplatz geschmückt. Bei einem eigenen Termin davor müssen die Eier aufgefädelt werden.

Zur Vorbereitung des Festes Maria Himmelfahrt wurden Kräuter gesammelt und zu Sträußen für die Weihe gebunden. Zum Angebot gehören eine Faschingsfeier am Rosenmontag und ein Heringsessen am Aschermittwoch genauso wie die Muttertagsfeier.

Ein fester Programmpunkt in jedem Jahr ist auch die Josefifeier zu Ehren des Kirchen- und Vereinspatrons. Im Anschluss daran wird ein Weißwurstessen im Pfarrsaal abgehalten. Der Niederndorfer Josefsverein pflegt auch ein gutes Verhältnis mit der Herzogenauracher Kolpingsfamilie.

Die beiden Vereine nehmen gegenseitig an der Josefifeier teil und die Niederndorfer nutzen auch beim Familiensonntag die Gelegenheit, sich mit den Herzogenaurachern auszutauschen. Wichtig sind auch das Pfarrfest in St. Josef, die Maiandacht und das Johannisfeuer. Gut angenommen wurden der Erntedankgottesdienst und das Picknick im Grünen sowie ein Karpfenessen in Untermembach. Zahlreiche Gäste sahen das Grillfest, das Saukopfessen und die Dreikönigsfeier im Pfarrsaal. Gut angenommen wurde ebenfalls der Männereinkehrtag in Kloster Schwarzenberg. Die Berichte trugen Helga Arold und Manfred Frötsch vor.

Der Diözesanpräses der Männerseelsorge, Wolfgang Witzgall, bestätigte dem Verein einen guten Aufbau, der für die Pfarrgemeinde da sei und neue Impulse geben könne.

Als Präses erinnerte Stadtpfarrer Helmut Hetzel die Anwesenden daran, dass der Josefsverein auf die Tradition schaue, durch die frühzeitige Aufnahme von Frauen in die eigenen Reihen aber auch ein Vorbild für die Kirche sein könne.

Da auch der Kassenstand des Vereins, den Johann Strigl vortragen konnte, zur Zufriedenheit aller ausfiel, ging es nach der Entlastung des Vorstands zur Ehrung langjähriger Mitglieder für ihr Engagement im Verein. Geehrt wurden für 25 Jahre Helga Frötsch, Ingrid Schuler, Hans Schuler, Elisabeth Jäckel, Josefine Jauernig, Markus Pommi und Anni Rüger, für 40 Jahre Fritz Biermann und Georg Zenger, für 65 Jahre Johann Batz, Georg Bretting, Alfons Gumbmann, Heinrich Krämer und Konrad Kreller. Manfred Welker