Ein weiterer Infizierter

Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 154 bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand: 11. Mai, 14 Uhr). Das ist eine Person mehr als in den zurückliegenden Tagen. 135 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind, wie das Landratsamt gestern weiter informierte, aktuell noch 14 Personen an dem Virus erkrankt. Fünf Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich 49 Bürger.

Aktuell drehen sich laut Behördenangaben viele Fragen um die Wiederaufnahme des Sportbetriebs in Vereinen. Das Landratsamt weist darauf hin, dass der Betrieb von Sporthallen, Sportplätzen, Sportanlagen sowie Sporteinrichtungen untersagt ist. Der Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbereich kann aber unter Auflagen aufgenommen werden. Mannschaftsbezogene Sportarten, die einen Körperkontakt nicht ausschließen lassen, wie Fußball oder Basketball, können derzeit nicht ausgeführt werden. Möglich ist aber ein kontaktloses Training in Form von Taktik-, Technik- oder Konditionstraining, wenn dies im Freien und mit insgesamt höchstens fünf Personen stattfindet. Auch bei einem solchen Training ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu beachten. Der Bayerische Landessportverband (BLSV) kennt die Details. red