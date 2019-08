Ein Vortrag und eine mehrtägige Tour an Sinn und Saale

Die MS-Selbsthilfegruppe Bad Brückenau hat eine Tour organisiert, bei der die Teilnehmer auf Liegerädern an Sinn und Saale unterwegs sind. Von Bad Brückenau aus geht es unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" nach Obersinn, Gemünden, Hammelburg und Bad Kissingen.

Bereits am Donnerstag, 15. August, findet die Auftaktveranstaltung mit einem Bildvortrag statt. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Come-together mit Speisen. Um 19 Uhr gibt es einen Bildvortrag zur Radreise von Carsten Grüner durch das Pamir-Gebirge in Zentralasien. Dabei gibt es atemberaubende Landschaften und die berührende Gastlichkeit in Tadschikistan und Kirgistan zu sehen. Grüner hat 1200 Kilometer auf einer Höhe bis zu 4655 Meter zurückgelegt. Der Vortrag dauert etwa zwei Stunden.

Start ist am Freitag, 16. August, um 12 Uhr an der Friedenskirche in Bad Brückenau, wo zunächst die Formalitäten erledigt werden und es Einweisungen beziehungsweise Dreiradanpassungen gibt. Die Teilnehmer kehren abends jeweils mit dem Bus nach Bad Brückenau zurück und fahren mit Bus am nächsten Morgen wieder zum Startpunkt.

Gottesdienst und Konzert

Ein ökumenischer Gottesdienst wird um 15.30 Uhr gefeiert, ehe ab 16.30 Uhr eine Etappe über acht Kilometer gefahren wird. Die Teilnehmer lassen den Tag nach einer Brotzeit am Gemeindehaus ab 19 Uhr in der Fußgängerzone mit dem Freitags-Feuerabendkonzert ausklingen.

Biberführug mit Rad

Am Samstag treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr an der Georgi-Halle um dann nach Obersinn, das sind 25 Kilometer, zu fahren. Unterwegs gibt es eine Biberführung mit Liegerädern mit dem Bund Naturschutz. Von Obersinn fahren die Teilnehmer dann am Sonntag 24 Kilometer bis Gemünden. Am Montag, 19. August, startet die längste Etappe von Gemünden über Morlesau nach Hammelburg. Dabei sind 28 Kilometer zurückzulegen. Am Dienstag wird die letzte Etappe von Hammelburg nach Bad Kissingen zur Bavaria-Klinik gefahren, mit 25 Kilometer. Insgesamt werden also 110 Kilometer auf öffentlichen Straßen, auf Radwegen sowie befestigten und unbefestigten Wegen zurückgelegt. red