Ein Vortrag über Bier

Rudi Fetzer von der Kulturgemeinde Burgkunstadt freute sich, ein "Bierseminar" in der Brauerei Günther in Burgkunstadt abhalten zu können. Bierbotschafter Jörg Birk war in die Brauerei gekommen, um die Geschichte des Bieres und seiner Herstellung zu betrachten. Am wichtigsten beim Bierbrauen sind dabei die Eigenschaften der Grundelemente Wasser, Hopfen, Gerstenmalz und Hefekulturen. Birk bezeichnete den Hopfen als die Seele des Bieres. Ohne ihn wären die Bitterkeit im Bier und das Aroma undenkbar. Interessant waren die Ausführungen des Bierbotschafters bei der Verkostung von verschiedenen Biersorten. "Helles Bier" fällt durch seinen leichten Geschmack und seine hellblonde Farbe auf. Bei der Sorte "Bernstein" spricht die Farbe für sich. Beim Dunklen oder "Schwarzbier" sind Röst-Aromen in Farbe und im rauchig-malzigen Geschmack zu erkennen. Selbst mitgebracht hatte der Bierexperte ein "Craftbier". In der Craft Beer Szene erfreut sich dieser Bierstil großer Beliebtheit, was dazu führt, dass es mittlerweile Porter Biere gibt, die sich aufgrund experimenteller Brauweisen stark geschmacklich voneinander unterscheiden. rdi