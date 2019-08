Der September-Waldabend des Thüringerwald-Vereins findet am Dienstag, 10. September, um 18 Uhr, im Münchner Hofbräu statt. Nach dem offiziellen Teil wird Dieter Schubert bei einem Vortrag in eine wunderschöne Gegend führen und mit seinem Publikum "Erinnerungen an Südtirol" teilen. Gäste sind wie immer willkommen, teilt der Thüringerwald-Verein mit. red