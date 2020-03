"Ein voller Erfolg" und mehr Gewinn

Der Frühling klopft zwar schon an die Tür, dennoch befassten sich am Montagabend Vertreter von Kulturring und einigen Eberner Einrichtungen nochmals mit dem vorweihnachtlichen Glühweinstand, der 2019 rund um den Neptunbrunnen am Marktplatz stattgefunden und Hunderte Besucher angelockt hat.

Eberhard Wohl, der Organisator und ehemalige Vorsitzende des Kulturrings, zog ein positives Resümee. "Der Glühweinstand war wieder ein voller Erfolg, wurde super angenommen und auch die Neuerungen sind bei den Besuchern gut angekommen", freut sich Wohl.

Flyer und Plakate

Erstmals habe man heuer die Werbetrommel etwas mehr gerührt als sonst, indem ansprechende Flyer und Plakate entworfen und verteilt wurden. Außerdem kamen die verschiedenen Themen, die jeder Termin hatte, wie beispielsweise der "Rentnertreff", bei den Bürgern gut an. Ebenso konnte man 2019 beinahe für jeden Glühweinabend eine musikalische Umrahmung gewinnen.

Kleinere Änderungen könnten laut Eberhard Wohl noch in Abstimmung mit dem Bauhof an den Buden vorgenommen werden. In jedem Fall wird es 2020 den Eberner Glühweinstand wieder geben. Eberhard Wohl hat jetzt schon neue Ideen, die er umsetzen möchte.

Für eine bessere Absprache

Einzig zwei Punkte sind Eberhard Wohl aufgestoßen: zum einen der Glühweintreff, bei dem am 6. Dezember der Nikolaus vorbeikommen sollte. Dieser Termin sei nicht gut besucht gewesen, bedauerte er, da zuvor schon eine Veranstaltung mit Glühwein und Nikolausbesuch in der Kirche stattgefunden hatte. Hier könne man sich zukünftig besser abstimmen, meinte er.

Zum anderen sind gleich zu Beginn des Glühweinstandes rund 50 Glühweintassen entwendet oder nach dem Gebrauch nicht zurückgegeben worden, so dass mit der Zeit Pfand verlangt wurde, was natürlich die Arbeit bei der Glühweinausgabe erschwert hat.

In Eberhard Wohls Vergleich des Glühweinstandes 2018 mit 2019 wird deutlich, dass 2019 deutlich mehr Glühwein ausgeschenkt wurde und auch mehr verzehrt wurde. Das merkte man deutlich an den Einnahmen, zu denen Walter Ullrich, der Vorsitzende des Kulturrings, sagte: "Ich freue mich, dass der Glühweinstand so erfolgreich ist."

7700 Euro erwirtschaftet

Nach dem Glühweinstand 2018 konnten rund 5500 Euro an die beteiligten Institutionen ausgeschüttet werden. Diesmal sind es sogar 7700 Euro, die auf die zwölf Einrichtungen, die den Glühweinstand mit ausgerichtet haben, ausgegeben werden können.

Von den anwesenden Vertretern der Institutionen wie städtischer Kindergarten, Elternbeirat der Grundschule, Arbeiterwohlfahrt, Bauhof, Feuerwehr kam positives Feedback. Die Zusammenarbeit mache Spaß und der Glühweinstand sei eine tolle Aufwertung für Ebern, hieß es. Die Anwesenden sicherten für 2020 wieder ihre Unterstützung zu. jrs