Ein Virus namens Bücherschrank

Michael Busch Es breitet sich da etwas aus in Heßdorf. Vergangene Woche wurde ein Bücherschrank in Klebheim aufgestellt, der schnell zum "Erfolgsschrank" wurde. Die Familie Ort hatte dafür gesorgt, dass Leseratten der Stoff nicht ausgeht und ein reger Bücheraustausch stattfindet.

Diese Idee hat der Heßdorfer Erich Biermann gerne kopiert. Nach Rück- und Absprache mit Sebastian Ort, dem Initiator in Klebheim, wurde ein Schrank organisiert und für Heßdorf "aufgehübscht". Das übernahmen Anna, Leon und Nico, die bereits den Klebheimer Schrank zusammen mit Mama Ort bemalen durften.

Die neuen Bilder von Schmetterling bis Regenbogen können nun bewundert werden. Der Schrank steht am Heßdorfer Rathaus. Das Prinzip ist dasselbe wie im Nachbarort: Bücher, die man selber schon gelesen hat und gerne weitergeben möchte werden in den Schrank gestellt. Wer Lesestoff braucht, sucht in dem Schrank nach Literatur, die einem gefallen könnte. Gerne dürfen auch CDs, Spiele oder Ähnliches zum Tausch geboten werden.

Zwei Bitten haben die Macher allerdings: Den Schrank nicht mit einem Mülleimer verwechseln. Und gerne die Idee wie einen Virus weitertragen.