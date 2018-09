Ein Vierteljahrhundert Romantik

Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Johanniskapelle am Stephansberg beim "unfeierlichen Festakt" zum Jubiläum des Bamberger Brentano-Theaters. Am 9. September, also genau am 240. Geburtstag des romantischen Namensgebers, feierte die kleine Erker-Bühne in der Gartenstraße ihr 25-jähriges Bestehen.

Ein bunter Reigen aus Sprache und Musik, aus Skurrilitäten und Schmankerln stand auf dem Programm in der kleinen Kapelle. Tuba-König Heiko Triebener sowie Katja und Christof Kuen von den Bamberger Symphonikern sorgten virtuos für musikalisch beste Laune. Nadine Panjas und die Pianistin Beate Roux, Hans Otto Holzapfel und Heike Bauer-Banzhaf tauchten mal schmunzelnd, mal innig-eindringlich in Märchenwelten ein. Dorothea Schreiber und Carl Herbert Braun boten mit "Die Dame" eine skurrile, höchst launige Brentano-Uraufführung.

Lachmuskel strapaziert

Der Tenor Pieter Roux erstrahlte als "Operetten-Goethe", und Eli Wasserscheid kehrte als Liesl Karlstadt in ihre Heimatstadt zurück: zur hörbaren Freude dar Lachmuskulatur der Zuschauer.

Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) betonte in seiner Ansprache, die Stadt Bamberg sei in diesem Jahr nicht nur stolz auf 25 Jahre Weltkulturerbe, sondern auch auf 25 Jahre Brentano-Theater.

Prinzipal Martin Neubauer stellte schmunzelnd fest: "Nach einem Vierteljahrhundert ist man gerade mal am Anfang. Also gerne auf ein zweites!" Langer Applaus.

Weiter gefeiert wird in der Gartenstraße 7 am heutigen Freitag, 14. September, um 20 Uhr mit "Poesie und Possen von Clemens Brentano" und am kommenden Sonntag, 16. September, um 17 Uhr mit dem erheiternden Briefwechsel zwischen E.T.A. Hoffmann und Clemens Brentano. Plätze kann man sich unter Telefon 0951/54528 sichern. red