"Ein versöhnliches Ende"

In einer Pressemitteilung äußert sich die Freie Wähler - Wählergemeinschaft Untersteinach (FW-WGU) zur Entscheidung des Gemeinderats über die Zukunft der Untersteinacher Wasserversorgung. "Mit seiner finalen Entscheidung des Untersteinacher Gemeinderats in der Sitzung am 24. April wurde eine jahrelang andauernde Diskussion um die Zukunft der hiesigen Wasserversorgung zu einem versöhnlichen Ende gebracht", heißt es in der Mitteilung.

"Dabei konnten wir von der FW-WGU einen wichtigen Erfolg für uns verbuchen: Untersteinachs Brunnen Pressecklein bleibt! - Die durch weite Teile des Gemeinderats ursprünglich favorisierte Variante des Vollanschlusses an einen Fernwasser-Versorger wurde revidiert und somit der Weg für den Erhalt des eigenen Tiefbrunnens Pressecklein frei gemacht."

Gemeinsam mit fachlicher Unterstützung durch die Interessengemeinschaft Kommunale Trinkwasserversorgung (IKT) habe die Gruppierung bei zahlreichen Gelegenheiten die Untersteinacher Bevölkerung über den Wert und die Vorteile einer lokalen Wasserversorgung informiert. So sei es nicht verwunderlich, dass sich während der Bürgerversammlung am 9. Oktober 2018 der größte Teil aller Bürgerinnen und Bürger für die Beibehaltung des eigenen Brunnens ausgesprochen habe.

"Letztendlich trug unser beharrlicher Kampf um den Erhalt des Brunnens Pressecklein selbst bei den politischen Entscheidungsträgern die erhofften Früchte und sorgte für ein Umdenken", so die WGU. Dank sachorientierter politischer Arbeit sei es schließlich gelungen, dass der Gemeinderat der Argumentationslinie mit seiner Entscheidung weitestgehend gefolgt sei und so ein guter Kompromiss habe erzielt werden können. red