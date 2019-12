Ein versöhnlicher Jahresabschluss

Mit dem klaren 5:3-Heimerfolg gegen die abstiegsbedrohten Gäste vom SKC Nibelungen Lorsch setzte sich der TSV Breitengüßbach zum Auftakt der Rückrunde erwartungsgemäß durch. Es war ein versöhnlicher Abschluss des Sportjahres 2019, auch wenn sich die Schwarz-Gelben den Vorwurf machen müssen, den ein oder anderen Mannschaftspunkt (MP) für die Tabellenwertung auf der Strecke gelassen zu haben.

Erneut startete der TSV mit Marco Scheuring und Mario Nüßlein. Scheuring erwischte mit 155 und 150 Kegeln zwar einen soliden Start, musste sich aber gleich zweimal denkbar knapp mit zwei Kegeln Stefan Wernz geschlagen geben. Nachdem auch der dritte Satzpunkt (SP) nach einer Schwächephase des jungen Breitengüßbachers an die Lorscher ging, war der Verlust des ersten MP nicht mehr zu vermeiden. Obwohl Scheuring mit einer starken 174er-Schlussbahn im Gesamtergebnis mit 613 Kegeln noch ausgleichen konnte, war es Wernz, der den MP für die Nibelungen verbuchte.

Verheißungsvoller Start

Nebenan startete Nüßlein mit 170:150 verheißungsvoll. Obwohl er mit 145:139 im zweiten Satz unter seinen Möglichkeiten spielte, reichte es dennoch zur 2:0-Führung gegen Manuel Ott. Nachdem der heimstärkste TSVler auf der dritten Bahn mit sensationellen 187:154 wieder einmal sein ganzes Können aufblitzen ließ, war es zu verschmerzen, dass er die letzte Bahn mit 144:147 dem Lorscher überlassen musste. Im Gesamtergebnis behielt Nüßlein mit erneut starken 646:590 klar die Oberhand.

In der Mittelachse starteten diesmal Christian Rennert und Miroslav Jelinek für den TSV. Der ehemalige Schweinfurter Rennert kam nicht wie gewohnt in seine Partie und musste mit 136:142 und 148:154 bereits die ersten beiden Sätze an Frank Gutschalk abgeben. Obwohl auch dieser teilweise unter seinen Möglichkeiten blieb, reichte ihm ein starker dritter Durchgang (161:137), um auch dieses Duell vorzeitig für die Gäste zu entscheiden. Zwar bäumte sich Rennert mit 157:137 im Schlusssatz noch einmal auf, die 578:594 Gesamtkegel waren aber für ihn dennoch enttäuschend.

Nebenan machte Jelinek erneut kurzen Prozess mit seinem Gegner Jurek Osinski, der zur Halbzeit beim Stande von 311:269 durch Michael Straub ersetzt wurde. Davon unbeeindruckt sicherte sich der Tscheche auch die beiden Folgesätze mit 158:138 und 167:152, holte das Duell mit einem glatten 4:0-Erfolg und wiederholte mit 636:559 Kegeln seine gute Leistung aus der Vorwoche.

Totz eines 2:2 nach MP lag der TSV bereits uneinholbar mit 117 Kegeln in Front, sollten mit Christian Jelitte und Kapitän Tobias Stark ja noch zwei erfahrene TSVler im Schlusspaar folgen. Bereits nach der ersten Bahn schien der erneute Heimsieg auch unter Dach und Fach, denn sowohl Jelitte (166) als auch Stark (163) starteten souverän gegen Marcel Schneider (124) und Jochen Steinhauer (142) in ihre Partie. Danach verlor der TSV-Kapitän jedoch völlig den Zugriff, was sein Gegenüber mit 158:138 und 161:137 ausnutze, um das Duell zu seinen Gunsten zu drehen. Mit abschließenden 145:162 musste Stark erneut klein beigeben und blieb mit 583:623 deutlich hinter seinen Erwartungen zurück, was den nächsten MP-Verlust zur Folge hatte.

Nebenan machte Jelitte mit sehenswerten 171:152 und 171:130 Kegeln gegen Schneider bereits alles klar. Nur die Höhe des Tagesbestwertes stand noch zur Debatte. Mit abschließenden 152:134 schraubte Jelitte diesen auf erneut überzeugende 660 Kegel, seinem jungen Kontrahenten (540) erteilte er damit eine Lehrstunde. So setzte sich der TSV trotz vermeidbarer Duellverluste deutlich mit 3716:3519 Kegeln durch. ts TSV Breitengüßbach - SKC Nibelungen Lorsch 5:3

(14:10 Satzpunkte / 3716:3519 Kegel) Scheuring - Wernz 1:3 (613: 613) Nüßlein - Ott 3:1 (646:590) Rennert - Gutschalk 1:3 (578:594) Jelinek - Osinski/Straub 4:0 (636:559) Jelitte - Schneider 4:0 (660:540) Stark - Steinhauer 1:3 (583:623)