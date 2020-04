Ein Vermittler will er sein

michaela hofmann Sein größter Fang war ein Karpfen, etwa zwölf Kilogramm schwer. Georg Bauer ist leidenschaftlicher Angler. Von Kindesbeinen an. "Das ist familienbedingt. Mein Vater war schon Fischereivorstand", sagt der neu gewählte Hallerndorfer Bürgermeister Gerhard Bauer. Er selbst hat diese Funktion im "Fischverein Hallerndorf" inne. Es ist naheliegend, dass er auch seine Freizeit gern in der Natur verbringt. "Es gibt wunderschöne Abschnitte an der Aisch. Dort genieße ich gern die Ruhe." Doch dafür bleibt ihm immer weniger Zeit. Job, Familie und "das ein oder andere Ehrenamt" nehmen ihn in Beschlag. In den letzten Wochen und Monaten kam noch der Wahlkampf um den Bürgermeisterposten dazu.

Komfortzone verlassen

"In den Augen einiger habe ich mich relativ spät entschieden, das Amt anzustreben," beginnt der 47-Jährige von seiner neu gesetzten Herausforderung zu berichten. "Mir war wichtig, zunächst die Basis abzuklären. Geht meine Familie mit? Und will ich das wirklich?" Nachdem der Entschluss feststand, "ging es Knall auf Fall, von Null auf Hundert." Während dieser Phase sei er "gewachsen" und habe seine "Komfortzone" verlassen, um sich in der neuen Rolle zu finden: "Wie nähert man sich dem Bürger? Nicht als Gerhard Bauer, der Kumpel, sondern als Gerhard Bauer, der die Absicht hat, das Amt zu wollen?".

Darüber habe er viel nachgedacht. "Im Rückspiegel kann ich mit mir zufrieden sein." Erreicht habe er sein Ziel dank der Unterstützung vieler Menschen, "die es gut mir meinen. Ich war nie allein."

Nicht nur für das Angeln weckte der Vater das Interesse in ihm - auch für die Politik. "Mein Vater war 30 Jahre im Gemeinderat, die letzten sechs Jahre davon war er zweiter Bürgermeister in Hallerndorf."

Gerhard Bauers Tätigkeit als Angestellter bei der Stadt Forchheim und die Erfahrung als Gemeinderat schärften den Blick und das Verständnis für die Kommunalpolitik um weitere Grade: "Ich habe gelernt, dass man manchmal einen Schubs in die richtige Richtung geben kann." Es sei das Vermitteln "zwischen den Wünschen der Bürger und den manchmal gebundenen Händen der Verwaltung", das ihn besonders reize. "Einen Konsens finden," nennt Bauer das besonnen. Doch er weiß: "Jedem Menschen Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Ich werde dabei auch an meine Grenzen stoßen."

"Gerecht zu sein" und sich an eine "gesellschaftliche Ordnung" zu halten, erachte er für wichtig im Leben. Dabei würden Kleinigkeiten zählen, wie Pünktlichkeit. "Jeder muss seinen Weg finden, um die eigenen Ansprüche zu erfüllen." Sich selbst beschreibt er als "bodenständig, wertschätzend, kommunikativ und teamfähig". Mit diesem Rüstzeug ausgestattet, wechselt er in Kürze den Angestelltenstuhl der Stadt Forchheim mit dem Bürgermeistersessel der Gemeinde Hallerndorf.

"In den letzten Jahren wurden viele Projekte angestoßen. Diese gilt es nun abzuschließen, ohne dass die Finanzen dabei aus dem Ruder geraten." Neben dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept, kurz Isek, zählte er die Entwicklung der Infrastruktur und Investitionen in Kindergärten und Schulen auf. Vor dem Hintergrund der Finanzen seien Prioritäten mit dem Gemeinderat zu setzen und mit Blick auf das Mögliche gelte es, Wünsche der Bürger abzuwägen und eigene Vorstellungen zurückzustellen.

Bilanz im Sonnenschein

Die Menschen in Hallerndorf sollen "zufrieden sein, sich wohl fühlen und stolz sein, in der Gemeinde zu leben". Wenn nach sechs Jahren seine Amtszeit bilanziert werde, dann hoffe er, "dass wir bei Sonnenschein draußen sitzen und uns unseres Lebens freuen."