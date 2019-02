Ein verliebter Roboter mischt die Schule gründlich auf

In Zeiten der Diskussionen um die digitale Schule sowie der Mobilisierung von Robotern in der Tagespflege kommt "Trexo SL 11+", der Superlehrer mit Erfolgsgarantie - ein Roboter - zukünftig in übergroßen Klassen zum Einsatz. Wie "Pepper die Tagespflege in Erlenbach am Main aufmischt" (Artikel im Coburger Tageblatt vom 1. Februar), macht sich "Trexo" in der vierten Klasse der Grund- und Mittelschule Bad Rodach breit und drillt die Schüler bis an ihre Grenzen. Drei naseweise Computerfreaks installieren deshalb "Trexo" ein Liebesprogramm, um dem strengen Mathematikunterricht zu entkommen. Das Update ist erfolgreich, "Trexo" verfolgt mit Herzblut die Deutschlehrerin, die damit jedoch keineswegs einverstanden ist. Heftige Gegenwehr bringt den Roboter völlig außer Kontrolle, besonders als die Getränkelieferanten auftauchen und ... mehr wird nicht verraten.

Die Musical AG der Grund-und Mittelschule und Mittagsbetreuung Bad Rodach, Klassen 2-9, mit ihren Leiterinnen Simone Gutwein und Sonja Putz sowie als Chor die beiden 4. Klassen freuen sich, wieder ein musikalisches Großprojekt auf die Bühne stellen zu dürfen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und es liegt noch genügend Arbeit vor den Verantwortlichen. Deshalb wurde am zweiten Februar-Wochenende ein Teil der Schule kurzerhand in ein Hostel umgewandelt für eine Marathonprobennacht. "Trexo SL 11+", der Superlehrer kommt am 5. Juni um 19 Uhr auf der Waldbühne Heldritt zur Aufführung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. red