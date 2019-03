Ein Verletzter und circa 13 000 Euro Schaden

Die Unachtsamkeit eines 48-jährigen Ford-Fahrers führte am Mittwochnachmittag zu einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von circa 13 000 Euro. Der Ford-Fahrer wollte gegen 16 Uhr von der Straße Am Moos nach links in den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW Polo eines 36-Jährigen. Trotz Vollbremsung stieß der VW in die Seite des abbiegenden Pkws. Durch den Anstoß wurde der Ford noch gegen ein wartendes Fahrzeug an der Parkplatzausfahrt geschoben. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Beifahrer des VWs leicht und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.