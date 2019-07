Ein Verletzter und 11 000 Euro Schaden

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwoch um 19.30 Uhr der 42-jährige Fahrer eines Mitsubishi bei einem Zusammenstoß mit einem VW in der Ketschendorfer Straße zu. Ein 22-jähriger VW-Fahrer wollte über die Gegenfahrspur hinweg nach links in einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mitsubishi-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, und es entstand insgesamt ein Sachschaden von 11 000 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den 22-jährigen Unfallverursacher unter anderem wegen einer fahrlässigen Körperverletzung. pol