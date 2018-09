Ein Verein im Dienst einer großen Sache

An der Beteiligung vieler katholischer Männervereine und der örtlichen Vereine mit ihren Fahnenabordnungen anlässlich des 125. Geburtstags des St. Michaelsvereins zeigte sich schon bei der Kirchenparade der festliche Rahmen des Jubiläums. "Wenn es den St. Michaelsverein nicht gäbe, müsste man ihn erfinden", sagte Präses Pfarrer Reinhold Braun bei der Festmessfeier. Gemeinsam zelebrierten der Präses, Landespräses Monsignore Wolfgang Witzgall, Diakon Michael Schofer, der Männerseelsorger und Pfarrer Thomas den Gottesdienst.

In seiner Predigt stellte der Präses den Zusammenhang zwischen den Engeln und dem Jubelverein her. Er fragte, was die Engel machten, und antwortete: "Sie dienen Gott und den Menschen." Dienende Berufe seien in unserer Gesellschaft zwar wenig gefragt und schlecht bezahlt. "Aber was wäre unser Gemeinwesen ohne dienende Menschen?", fuhr er fort. Wenn jeder nur noch an seine Selbstverwirklichung denken würde, käme die Eiszeit über die Dörfer und das Land. Der Sankt Michaelsverein diene einer großen Sache. Diese Aussage unterstrich er mit einem Zitat von Kardinal John Henry Newman: "Ich bin an meinem Platz so notwendig wie ein Erzengel an seinem."

Traditionsgemäß fand nach dem Gottesdienst die Sakramentsprozession statt. Dabei werden die Schutzengelstatue und der Himmel von Mitgliedern des Vereins getragen. Lob und Anerkennung für das enorme Engagement des Vereins gab es bei der anschließenden Feier am Marktplatz. Markus Zirkel, der Diözesanvorsitzende der katholischen Männergemeinschaften, sprach von enger Verbundenheit mit dem Jubelverein und seinem Vorsitzenden Manfred Jungkunz. Als Diözesanvorsitzender sei er stolz auf solche erfolgreichen und zukunftsfähigen Vereine.

Das enge Verhältnis zwischen Präses und Verein lobte auch Monsignore Wolfgang Witzgall. Ein herzliches Vergelt's Gott sprach er aus für die lange Zeit, in der der Verein sehr viel Gutes in der Gemeinde getan habe. Männerseelsorger Michael Schofer erinnerte an die gute Atmosphäre bei der Landesversammlung in Rattelsdorf. Er sah es als Aufgabe der katholischen Männervereine, Zeugnis zu geben von Gott.

Bürgermeister Bruno Kellner gratulierte und fand die zahlreichen Aktivitäten des Vereins bewundernswert. Jürgen Ensinger vom Patenverein "Freundschaftsbund Staffelbach" erinnerte an die seit dem Jahr 1963 bestehende Freundschaft, während Ortskulturringvorsitzender Jürgen Scheuring von der wichtigen Rolle des St. Michaelsvereins im Vereinsleben von Rattelsdorf sprach.

Danach standen Ehrungen auf dem Programm. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Gerhard Jäger, Hans Deschner, Karl-Heinz Dittberner, Heinz Timm, Oswald Martin, Werner Seitz, Thomas Herold und Sven Post. 40 Jahre Mitglied und damit Ehrenmitglied sind: Leonhard Senger, Bernhard Pechmann, Herbert Dauses, Georg Dirauf, Günther Güßbacher, Reinhold Müller, Andreas Landgraf, Edgar Reitz und Manfred Jungkunz. Für seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde Gerhard Rothlauf ausgezeichnet. Die Ehrung für 70 Jahre bekam Georg Schmittwolf.

Nach dem offiziellen Programm wurde mit den Itzgrunder Musikanten weitergefeiert. Renate Neubecker