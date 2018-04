Ein Urteil mit Folgen für die Vereine

Ein Urteil mit Folgen für den Sport wurde bei der jüngsten Sitzung des oberfränkischen Bezirksvorstands im Bayerischen Landessportverband (BLSV) ausgiebig diskutiert: Das Gericht hatte wegen des Badeunfalls der kleinen Vanessa mit Todesfolge im Schwimmbad Himmelkron (Landkreis Kulmbach) die ehrenamtliche Betreuerin des TSV Himmelkron wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der Kulmbacher Kreisvorsitzende Lothar Seyfferth dazu: "Das wird sich negativ auf den von unseren Vereinen durchgeführten Schwimmsport auswirken. Ich habe schon etliche Anrufe erhalten, dass sie einen solchen nicht mehr anbieten wollen, weil die Aufsichtspflicht die Grenzen sprengt". Zumal selbst dann, wenn eine Unterschrift vorliege, dass die Kinder schon schwimmen könnten, die Aufsichtsperson voll zu ihrer Verantwortung stehen müsse. Also bleibe ein Haftungsrisiko.

Die Vorsitzenden aller neun Sportkreise im nördlichsten Bezirk von Bayern hoffen nun, dass wieder Ruhe einkehrt und bei ihnen der Schwimmunterricht auf Vereinsebene weiterhin eine Chance hat. Denn laut Statistik würden sich etwa 60 Prozent der Grundschüler nicht selbstständig über Wasser halten.

Bezirksvorsitzende Monika Engelhardt freute sich, dass der Spatenstich für das neue Sportcamp in Bischofsgrün am 18. Mai erfolgt. "Die Eröffnung ist im Mai 2020 geplant. Die Gesamtkosten mit Mehrkosten von 3,4 Millionen Euro betragen nun insgesamt 28,8 Millionen Euro", so Engelhardt.

Der Sportkreis Kulmbach hatte sowohl bei den Schulen als auch bei den Vereinen einen Zuwachs bei den Sportabzeichen zu vermelden. Kritik an der Zusammenarbeit mit der BLSV-Zentrale in München äußerte Bezirkslehrwartin Renate Kupijei, "wenn es um Anregungen von der Basis zur Ausbildung und zu Lehrgängen geht", sei man dort beratungsresistent. In Kulmbach findet am 16. Juni ein Seminar zur digitalen Außendarstellung eines Sportvereins statt. h.w.