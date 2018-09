Ein Urlaubstag voll blühender Eindrücke

Der Obst- und Gartenbauverein Königsberg war in einem privaten Traumgarten und bei der Landesgartenschau Würzburg unterwegs. Bei bestem Wetter war die erste Station der Fahrt der romantische Privat-Garten von Anita Rau in Frickenhausen.

Ein üppiges Paradies mit vielen verschiedenen Gartenzimmern und wunderbarem Blütenschmuck überraschte die Königsberger. Das Haus im fränkischen Stil ist von Natursteinmauern umrahmt, hat einen beeindruckenden Baumbestand und viele liebevollen Sitzecken. Viele kleine Inseln auf einer großen Rasenfläche, jede ein Gärtchen für sich, Brunnen und Klangspiele machen den Garten zu einem Fest für alle Sinne. Die Besitzerin hat den Garten gut über den trockenen Sommer gebracht durch Mulchen und Gießen, und so leuchtete alles in sattem Grün. Nach der Gartenführung freuten sich die Reiseteilnehmer über einen Rosen-Sektbrunch des Vereins mit vielen Leckereien.

Weiter ging es zur Landesgartenschau Würzburg "Wo die Ideen wachsen". Auf einer Hochfläche mit wechselvoller Geschichte ist das Landesgartenschaugelände im neuen Stadtteil Hubland entstanden - mit großem Park, vielfältigen Wohnformen, zentralen Einrichtungen und sozialer Infrastruktur. Auch hier überraschten wunderbare Staudenbeete in gutem Zustand. Es gab in den kleinen Schaugärten Anregungen für die eigene Gartengestaltung und die Einkaufsmöglichkeiten verlockten zum Kauf von Zwiebelblumen, Kulinarik und Dekoration.

Einen wunderbaren Abschluss fand der blühende Garten-Urlaubstag in der Brauerei Martin in Hausen. Der Brauereibesitzer erklärte die Geschichte der Wirtschaft und Brauerei und der Biergarten zeigte sich in schönster Herbstblüte. Der Ausflug wird noch lange nachwirken und wenn alle Blumenzwiebel gedeihen auch noch nachblühen. sn