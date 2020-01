Ein Urgestein der Schreinerei

Zur Jahresabschlussfeier hatte die Firma Bodenschlägel GmbH und Co. KG in die Gaststätte "Frankenwald" nach Unterzaubach eingeladen. Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitarbeiter stand dabei im Mittelpunkt.

Mit Jürgen Jobst zeichnete Geschäftsführer Jürgen Bodenschlägel ein Urgestein der Rugendorfer Schreinerei für 45 Jahre Treue aus. Der einst erste Lehrling der Firma ist seit Jahren für die Kundenberatung zuständig.

Jürgen Bodenschlägel stellte besonders heraus, dass für ihn die Mitarbeiter das wichtigste Kapital des Unternehmens sind. Die Firma Bodenschlägel habe derzeit zusammen mit der ehemaligen Schreinerei Bezold in Bayreuth knapp 50 Mitarbeiter. Beide Betriebe seien selbständig tätig. Nach wie vor sei er bemüht, pro Jahr zwei bis vier Schreinerlehrlinge auszubilden.

Das Geschäftsjahr 2019 sei das bisher Beste im nunmehr dreijährigen Verbund mit der Firma Bezold gewesen, betonte Jürgen Bodenschlägel. Die "Firmenehe" habe sich als richtig erwiesen. "Es ist inzwischen so, dass wir die guten personellen und maschinellen Ressourcen der beiden Firmen optimaler nutzen können und damit auch flexibler sind."

Was für den Geschäftsführer aber noch viel wichtiger ist: "Unser Sohn Kay (21) ist dabei, das Bachelor-Studium Innenausbau an der Hochschule in Rosenheim abzuschließen. Damit ist für mich auch in der Betriebsnachfolge eine Perspektive da."

Aber auch in Richtung Marketing gehe die Bodenschlägel GmbH und Co. KG neue Wege. Die Devise für den Rugendorfer Vorzeigebetrieb, so der Geschäftsführer abschließend, laute nach wie vor: "Weiterhin besser werden!" Werner Reißaus