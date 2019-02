Ein "Unterschlupf der Jugend"

Um das neue Bürgerhaus mit Leben zu erfüllen, sind bereits vor der Fertigstellung Aktivitäten im Gange. Mit einem Jugendworkshop auf Einladung des Quartiersmanagements waren Kinder und Jugendliche angesprochen, Ideen und Anregungen für den künftigen Jugendtreff im Bürgerhaus zu sammeln.

Im Rathaus begrüßte Bürgermeister Christian Mrosek die Kinder und Jugendlichen und stellte die Quartiersmanagerin Christina Pösch, die beiden Jugendsozialarbeiterinnen Sibylle Klecker und Tina Schardt, die beim Jugendworkshop behilflich waren, sowie die Jugendbeauftragte Eva Deuerling vor. Mrosek bekundete seine Freude über die zahlreiche Teilnahme.

Quartiersmanagerin Christina Pösch informierte darüber, dass im neuen Bürgerhaus ein Jugendtreff entstehen werde, in dem die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde regelmäßig zusammenkommen können. Ziel des Jugendworkshops sei es, dass die Teilnehmer die Gestaltung und Umsetzung des Jugendtreffs teilweise mitbestimmen können.

Zunächst sollten sich alle Kinder und Jugendlichen kurz vorstellen. Anschließend schrieben alle ihre Ideen zum Namen des Jugendtreffs auf einen Zettel und gaben diesen bei den Verantwortlichen ab. Danach brachten alle auf Moderationskarten ihre Ideen, Wünsche und Anregungen bezüglich des Jugendtreffs zu Papier. Die Karten mit den Begriffen wie PS 4, Bücherecke, Kicker, Sofas und vieles mehr wurden an der Wand befestigt. Es folgte eine Zuordnung zu Oberbegriffen wie Organisation, Regeln, Spiele draußen, Spiele drinnen, Angebote, Elektronik und Einrichtung.

Entscheidung über Namensgebung

Nun entschieden sie sich in Gruppen von mehreren Personen für einen Oberbegriff, an dem sie dann intensiv weiterarbeiteten. Sie malten auf große Plakate auf, wie sie sich die Einrichtung vorstellen, was sie hinsichtlich der Elektronik umgesetzt haben möchten und welche Angebote sie sich wünschen. Anschließend stellten die jeweiligen Gruppen ihre Plakate mit den Ergebnissen den restlichen Teilnehmern vor. Viele tolle Ideen und Anregungen entstanden auf diesem Weg.

Eine Entscheidung fiel über die Namensgebung des künftigen Jugendtreffs. "Treff.RUDJ" (ausgesprochen: Treffpunkt RUDJ) soll der künftige Jugendtreff heißen. RUDJ steht für "Redwitzer Unterschlupf der Jugend". Die Verantwortlichen empfanden diese Mischung aus zwei Ideen für den Namen sehr passend: Die Idee "Treff." stammt von Chiara-Louisa Oßmann und "RUDJ" von Mia Zorn. Somit waren beide die Gewinnerinnen des Wettbewerbs und erhielten je eine Saisonkarte für das Redwitzer Freibad.

Ausgearbeitet haben die Gruppen unter anderem Themen und Begriffe wie Sofas, Diskokugel, Hängematte, Popcornmaschine, aber auch Basketballkorb und Twister. Weiter stellen sie sich monatlich einen Sportclub vor, Kino-Abende, gemeinsames Frühstück, Spiele-Abende, Playstation, Fernseher und vieles mehr. Auch über die Öffnungszeiten tauschten sie sich aus. che