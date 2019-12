Ein unglaublicher Rekord

Sie sind ja schon einiges an Erfolg gewöhnt, die Organisatorinnen der Religions-Fachschaften am Gymnasium Burgkunstadt, wenn es um den Einsatz für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge geht. Denn bei der alljährlichen Zweifachaktion, bestehend aus dem Gedenkkerzenverkauf und der Haus- und Straßensammlung, sind die Burgkunstadter seit Jahren das erfolgreichste Gymnasium Oberfrankens. Aber das Resultat in diesem Jahr verschlug den Verantwortlichen dann doch den Atem. Mehr als 3500 Euro standen am Ende zu Buche, die von 45 Schülern der Klassen 5 bis 9 in Burgkunstadt, Altenkunstadt, Weismain, Hochstadt und Marktzeuln sowie den Ortsteilen zusammengetragen worden waren. cv