Einen schwarzen Fahrradsattel samt Sattelstütze im Wert von 122 Euro entwendete ein unbekannter Täter am Samstag, 21. September, in der Zeit von 11.05 bis 17.50 Uhr. Das abgeschlossene Fahrrad war in dem Zeitraum auf dem Fahrradparkplatz neben dem Bahnhof in Haßfurt abgestellt gewesen. Der Vorfall wurde erst jetzt bekannt. Wer kann der Polizeiinspektion in Haßfurt dazu Hinweise geben? red